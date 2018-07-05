Авария грузового поезда в Одесской области: в УЗ сообщили о полном возобновлении движения

Причина аварии будет установлена после обследования поврежденной колеи и вагонов

В ПАО "Укрзализныця" сообщили о полном возобновлении движения поездов, которое было затруднено из-за аварии грузового поезда в Одесской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УЗ.

"Железнодорожники полностью восстановили движение поездов в обоих направлениях на перегоне Ивановка-Веселый Кут участке Подольск-Раздольная регионального филиала "Одесская железная дорога", где 3 июля произошел сход 14 грузовых вагонов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сегодня ночью, 5 июля 2018 года, по нечетному пути перегона было проложено новую рельсо-шпальную решетку и открыта для движения непарная колея перегона.

Причина аварии будет установлена после обследования поврежденной колеи и вагонов.

Напомним, 3 июля в Одесской области сошел с рельсов грузовой поезд.