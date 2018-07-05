Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Авария грузового поезда в Одесской области: в УЗ сообщили о полном возобновлении движения

НовостиПроисшествия    05.07.2018 - 10:22
Фото: авария поезда (uz.gov.ua)
Фото: авария поезда (uz.gov.ua)

Причина аварии будет установлена после обследования поврежденной колеи и вагонов

В ПАО "Укрзализныця" сообщили о полном возобновлении движения поездов, которое было затруднено из-за аварии грузового поезда в Одесской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УЗ.

"Железнодорожники полностью восстановили движение поездов в обоих направлениях на перегоне Ивановка-Веселый Кут участке Подольск-Раздольная регионального филиала "Одесская железная дорога", где 3 июля произошел сход 14 грузовых вагонов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сегодня ночью, 5 июля 2018 года, по нечетному пути перегона было проложено новую рельсо-шпальную решетку и открыта для движения непарная колея перегона.

Причина аварии будет установлена после обследования поврежденной колеи и вагонов.

Напомним, 3 июля в Одесской области сошел с рельсов грузовой поезд.

УЗ вдвое увеличила количество рейсов поезда Киев-Бердянск В Азербайджане восстановили электроснабжение после масштабной аварии на ТЭЦ
Теги публикации: Укрзализныця, Одесса, авария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
ДТП в Харькове: стало известно, с какой скоростью ехала Зайцева
В Африке впервые за десять лет выпал снег (фото, видео)
Перевернутое бикини - новый пляжный тренд (фото)
Певица-трансгендер Зианджа взорвала сеть своим снимком с откровенным декольте
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь