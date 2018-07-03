В Одесской области сошел с рельсов грузовой поезд

Движение около 20 пассажирских поездов организовано по альтернативным маршрутам

В Одесской области на перегоне Ивановка - Веселый Кут во вторник, 3 июля, произошло сход 14 грузовых вагонов, в связи с чем для 20 пассажирских поездов организовано объезд аварийного участка. Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

Также в УЗ добавили, что на место происшествия оперативно направлены три восстановительных поезда со станций Раздельная, Подольск и Одесса-Товарная. Также на месте работает комиссия для определения причины инцидента. Вагоны загружены различными видами груза: шротом и прокатом черных металлов. Угрозы для людей и окружающей среды нет.

"Из-за инцидента движение около 20 пассажирских поездов организовано по альтернативным маршрутам, в объезд этого участка", - указано в сообщении.

В частности, поезда № 762/761 Одесса - Киев, № 94/93 Одесса - Минск, № 24/23 Одесса - Москва, № 106/105 Одесса - Киев, № 146/145 Измаил - Киев проследують маршрутом через Одессу - Колосовку - Помичну - Чорнолесскую - Т. Шевченко - Мироновку - Киев.

Поезда № 136/135 Белгород-Днестровский - Черновцы, № 258/257 Одесса - Львов, № 26/36 Одесса - Рахов - Перемышль, № 108/107 Одесса - Ужгород, № 12/11 Одесса - Львов проследуют через Одессу - Колосовку - Помичну - Слободку - Вапнярку.

Поезд № 84/83 Одесса - Ковель проследует через Одессу - Колосовку - Помичну - Чорнолесскую - Т. Шевченко - Мироновку - Фастов - Казатин.

Поезд № 223/224 Киев - Одесса проследует через Подольск - Помичну - Колосовку - Одессу.

Поезда № 23/24 Москва - Одесса и № 258/257 Львов - Одесса проследуют через Слободку - Помичну - Колосиевку - Одессу.

Поезда № 145/146 Киев - Измаил и № 105/106 Киев - Одесса проследуют через Фастов - Мироновку - Чорнолесскую - Помичну - Одессу.

"Железнодорожники информируют пассажиров об изменении времени прибытия поездов и маршрута и рассматривают возможность организации трансфера пассажирам, которые следуют на станции, до которых сейчас добраться поездами невозможно", - сообщили в УЗ.

Напомним, недавно в Днепре с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда. В УЗ сообщили, что авария поезда в Днепре произошла из-за кражи верхнего строения пути.