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Аварія вантажного поїзда в Одеській області: в УЗ повідомили про повне відновлення руху

НовиниНадзвичайні події    05.07.2018 - 10:22
Фото: аварія поїзда (uz.gov.ua)
Фото: аварія поїзда (uz.gov.ua)

Причину аварії буде встановлено після обстеження пошкодженої колії та вагонів

В ПАТ "Укрзалізниця" повідомили про повне відновлення руху поїздів, що було ускладнене через аварію вантажного поїзда в Одеській області. Про це йдеться у повідомленні прес-служби УЗ.

"Залізничники повністю відновили рух поїздів в обох напрямках на перегоні Іванівка-Веселий Кут дільниці Подільськ-Роздільна регіональної філії "Одеська залізниця", де 3 липня стався схід 14 вантажних вагонів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, сьогодні вночі, 5 липня 2018 року, по непарній колії перегону було укладено нову рейко-шпальну решітку і відкрито для руху непарну колію перегону.

Причину аварії буде встановлено після обстеження пошкодженої колії та вагонів.

Нагадаємо, 3 липня в Одеській області зійшов з рейок вантажний поїзд.

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Теги публікації: Укрзалізниця, Одеса, авария  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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