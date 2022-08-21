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Авария с грузовиком в Турции: число жертв превысило 30 человек

Фото: Авария с грузовиком в Турции (twitter.com/TanitoFesta)
Автор: Олег Васкив

Число жертв в результате аварии с участием грузовика, который после столкновения с двумя автомобилями влетел в толпу людей в Турции, существенно возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Журналисты отмечают, что сейчас известно по меньшей мере о 32 погибших и 20 пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия.

Министр юстиции Бекир Боздаг сообщил, что Генеральная прокуратура Деррика инициировала судебное расследование из-за ДТП.

Напомним, 20 августа грузовик, у которого отказали тормоза, врезалась в толпу в городе Мардин в Турции после столкновения с двумя автомобилями.

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ДТПТурция