RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Аварія з вантажівкою у Туреччині: кількість жертв перевищила 30 людей

Фото: Аварія з вантажівкою у Туреччині (twitter.com/TanitoFesta)
Автор: Олег Васьків

Кількість жертв унаслідок аварії за участі вантажівки, яка після зіткнення з двома автомобілями влетіла в натовп людей у Туреччині, суттєво зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Журналісти зазначають, що наразі відомо про щонайменше 32 загиблих і 20 постраждалих у результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Міністр юстиції Бекір Боздаг поінформував, що Генеральна прокуратура Деріка ініціювала судове розслідування через ДТП.

Нагадаємо, 20 серпня вантажівка, в якої відмовили гальма, врізалася у натовп в місті Мардін у Туреччині після зіткнення з двома автомобілями.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПТурция