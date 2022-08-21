Аварія з вантажівкою у Туреччині: кількість жертв перевищила 30 людей

Кількість жертв унаслідок аварії за участі вантажівки, яка після зіткнення з двома автомобілями влетіла в натовп людей у Туреччині, суттєво зросла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Журналісти зазначають, що наразі відомо про щонайменше 32 загиблих і 20 постраждалих у результаті дорожньо-транспортної пригоди.
Міністр юстиції Бекір Боздаг поінформував, що Генеральна прокуратура Деріка ініціювала судове розслідування через ДТП.
Нагадаємо, 20 серпня вантажівка, в якої відмовили гальма, врізалася у натовп в місті Мардін у Туреччині після зіткнення з двома автомобілями.