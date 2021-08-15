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Авария автобуса в Венгрии: украинцев среди жертв и пострадавших нет

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Будапешт, Воскресенье 15 августа 2021 13:29
Авария автобуса в Венгрии: украинцев среди жертв и пострадавших нет Фото: украинцев среди жертв ДТП в Будапеште нет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинцев нет среди жертв и пострадавших в результате сегодняшней аварии автобуса в Венгрии. Автобус, перевозивший людей из Будапешта, съехал с дороги и перевернулся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий представителя МИД Украины Олега Николенко.

"Украинцев в автобусе не было", - сказал представитель МИД.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования семьям погибших в этой автокатастрофе.

"Ужасная авария автобуса вблизи Будапешта. Соболезную родным погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Украина разделяет боль Венгрии в этот трагический день", - написал глава МИД на странице в Twitter.

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МИД Украины Дмитрий Кулеба Будапешт Венгрия ДТП
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