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В Будапеште перевернулся пассажирский автобус, есть жертвы и десятки пострадавших

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Будапешт, Воскресенье 15 августа 2021 10:37
В Будапеште перевернулся пассажирский автобус, есть жертвы и десятки пострадавших Фото: в Будапеште перевернулся автобус (flickr by David Bohus)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Будапеште, столице Венгрии, сегодня утром произошла авария с участием пассажирского автобуса. Автобус по неизвестным причинам съехал с дороги и перевернулся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание RTBF.

Автобус перевозил венгров между Будапештом и озером Балатон.

В результате аварии погибли 8 человек и еще 48 пострадали. Среди пострадавших в аварии только двое получили тяжелые повреждения, у остальных - легкие травмы.

Сейчас полиция не установила, по каким причинам автобус съехал с дороги.

Были ли в салоне автобуса иностранцы, в частности украинцы, пока информации нет. По данным РБК-Украина, Министерство иностранных дел Украины сейчас проверяет, есть ли среди жертв и пострадавших украинцы.

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