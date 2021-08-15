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Аварія автобусу в Угорщині: українців серед жертв та потерпілих немає

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Будапешт, Неділя 15 серпня 2021 13:29
Аварія автобусу в Угорщині: українців серед жертв та потерпілих немає Фото: українців серед жертв ДТП у Будапешті немає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Українців немає серед жертв та постраждалих в результаті сьогоднішньої аварії автобусу в Угорщині. Автобус, який перевозив людей з Будапешту, з'їхав з дороги та перевернувся.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника МЗС України Олега Ніколенка.

"Українців в автобусі не було", - сказав представник МЗС.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття сім'ям загиблих в цій автокатастрофі.

"Жахлива аварія автобуса поблизу Будапешта. Співчуваю рідним загиблих і бажаю швидкого одужання пораненим. Україна поділяє біль Угорщини у цей трагічний день", - написав очільник МЗС на сторінці у Twitter.

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МЗС Дмитро Кулеба Будапешт Угорщина ДТП
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