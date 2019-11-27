Из-за аварии в центре Киева десятки домов остались без электричества

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Без света оставались 52 жилых многоквартирных домов, 14 частных домов и 15 учреждений

В среду вечером, 27 ноября, центр Киева остался без электричества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "ДТЭК Киевские электросети".

Как сообщается, около 17:00 на распределительной подстанции 412 (10кВ), что в Печерском районе города Киева, произошла авария.

"В результате короткого замыкания была повреждена ячейка электрооборудования линии "Бастионная". Без света оставалось 52 жилых многоквартирных домов, 14 частных домов и 15 учреждений, находящихся на улице Джона Маккейна, Старонаводницкая и Иоанна Павла II", - говорится в сообщении.

После получения информации об аварийном отключении на место выехали аварийные бригады, которые приступили к ликвидации последствий аварии. По состоянию на 20:20 без света оставались 18 многоквартирных и 7 частных домов.

На данный момент завершается переподключение потребителей на резервные линии.

"В течение ночи специалисты "ДТЭК Киевские электросети" будут восстанавливать поврежденное оборудование распределительной подстанции чтобы восстановить питания потребителей по основной схеме", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве ограничат движение на эстакаде Южного моста. В частности, в "Киевавтодоре" сообщили, что ограничения будут действовать до 8 декабря с 9:00 до 13:00 на Южном мосту в направлении станции метро "Выдубичи".

Кроме того, во время новогодне-рождественских празднований в центре Киева ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 14 декабря 2019 года по 12 января 2020.