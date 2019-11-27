З-за аварії в центрі Києва десятки будинків залишилися без електрики

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Без світла залишалися 52 житлових багатоквартирних будинків, 14 приватних будинків і установ 15

У середу ввечері, 27 листопада, центр Києва залишився без електрики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "ДТЕК Київські електромережі".

Як повідомляється, близько 17:00 на розподільчій підстанції 412 (10кВ), що в Печерському районі міста Києва, сталася аварія.

"В результаті короткого замикання була пошкоджена осередок електрообладнання лінії "Бастіонна". Без світла залишалося 52 житлових багатоквартирних будинків, 14 приватних будинків і 15 установ, що знаходяться на вулиці Джона Маккейна, Старонаводницька та Івана Павла II", - йдеться в повідомленні.

Після отримання інформації про аварійному відключенні на місце виїхали аварійні бригади, які приступили до ліквідації наслідків аварії. Станом на 20:20 без світла залишалися 18 багатоквартирних та 7 приватних будинків.

На даний момент завершується перепідключення споживачів на резервні лінії.

"протягом ночі фахівці "ДТЕК Київські електромережі" будуть відновлювати пошкоджене обладнання розподільчої підстанції щоб відновити живлення споживачів за основною схемою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві обмежать рух на естакади Південного мосту. зокрема, в "Київавтодорі" повідомили, що обмеження діятимуть до 8 грудня з 9:00 до 13:00 на Південному мосту у напрямку до станції метро "Видубичі".

Крім того, під час новорічно-різдвяних святкувань у центрі Києва обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти з 14 грудня 2019 року по 12 січня 2020.