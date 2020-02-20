Аваков встретился с протестующими в Новых Санжарах

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прибыл в Новые Санжары (Полтавская область) и встретился с местными жителями, которые протестуют против размещения эвакуированных из Уханя. Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов на странице в Facebook.

По словам Синегубова, министр внутренних дел обсудил с протестующими ситуацию вокруг эвакуации из Уханя граждан Украины и иностранцев.

Аваков заверил местных жителей, что уже прошли 10 дней инкубационного периода, а симптомы коронавируса в эвакуированных не были обнаружены.

Напомним, ранее сообщалось, что автоколонна с эвакуированными из Уханя выехала из аэропорта Харькова. Эвакуированных везут в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. На момент отправки у всех эвакуированных были стабильные показатели здоровья.

Тем временем в поселке Новые Санжары, где находится медицинский центр, местные жители заблокировали дорогу и протестуют против размещения эвакуированных из Уханя. Протестующим уже пригрозили уголовной ответственностью за агрессивные действия, однако они отказывают прекращать блокаду.

Также РБК-Украина писало, что медицинский центр в Новых Санжарах, где планируют разместить эвакуированных из Уханя украинцев, изолируют и переведут на строгий режим безопасности.