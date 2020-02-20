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Аваков: у снятых с рейса в Китае украинцев не выявили коронавирус

Новости » Общество     20.02.2020 - 12:56
Аваков: у снятых с рейса в Китае украинцев не выявили коронавирус
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Часть украинцев не допустили к эвакуации из Уханя

У нескольких снятых с рейса украинцев при эвакуации из Китая в итоге не выявили коронавирус. Об этом в аэропорту "Борисполь" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в Китае при прохождении контроля нескольких человек сняли с рейса.

"Мы их не взяли, потому что были подозрения у врачей на то, что у них повышенная температура. По предварительной информации, уже ясно, что эти люди все-таки не заражены были, просто имели недомогание", - добавил Аваков.

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Опубліковано ДСНС України Четвер, 20 лютого 2020 р.

Напомним, ранее в украинском Минздраве рассказали о состоянии эвакуированных из Уханя. По данным врачей, у пассажиров и экипажа не выявили симптомов острых респираторных заболеваний. Из Китая эвакуировали 45 украинцев и 27 иностранцев.

Ранее также стало известно, что медицинский центр Национальной гвардии в Новых Санжарах Полтавской области, где планируют разместить эвакуированных из Уханя украинцев, изолируют и переведут на строгий режим безопасности. Кроме того, к осмотру привлекут ведущих украинских медиков.

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Новости Украины Китайэвакуациявирусукраинцы
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