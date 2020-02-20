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Аваков: у знятих з рейсу в Китаї українців не виявили коронавірус

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 12:56
Аваков: у знятих з рейсу в Китаї українців не виявили коронавірус
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Частину українців не допустили до евакуації з Уханя

У кількох знятих з рейсу українців при евакуації з Китаю в підсумку не виявили коронавірус. Про це в аеропорту "Бориспіль" заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у Китаї при проходженні контролю кількох людей зняли з рейсу.

"Ми їх не взяли, тому що були підозри у лікарів на те, що у них підвищена температура. За попередньою інформацією, вже ясно, що ці люди все-таки не були заражені, просто мали нездужання", - додав Аваков.

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Опубліковано ДСНС України Четвер, 20 лютого 2020 р.

Нагадаємо, раніше в українському МОЗ розповіли про стан евакуйованих з Уханя. За даними лікарів, у пасажирів та екіпажу не виявили симптомів гострих респіраторних захворювань. З Китаю евакуювали 45 українців та 27 іноземців.

Раніше також стало відомо, що медичний центр Національної гвардії в Нових Санжарах Полтавської області, де планують розмістити евакуйованих з Уханя українців, ізолюють і переведуть на суворий режим безпеки. Крім того, до огляду залучать провідних українських медиків.

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