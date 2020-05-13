Аваков пригрозил уголовной ответственностью за задержки надбавок медикам 

Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Законодательство предусматривает уголовную ответственность за невыплату или задержку зарплаты

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пригрозил уголовной ответственностью за задержки надбавок медицинским работникам, которые работают с пациентами с коронавирусом. Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

"Действующее законодательство предусматривает, если есть невыплата зарплаты людям или задержка - это уголовная ответственность. Поэтому я жду выводов, которые вам поручил премьер-министр", - заявил глава МВД министру здравоохранения Максиму Степанову.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения анонсировали начало выплат для медработников по новому пакету финансирования на 15 млрд гривен. Речь идет о начале выплат надбавок для медиков за работу в апреле. Вместе с тем, в Минздраве обещают решить проблему с невыплаченными зарплатами врачей за март.

После чего президент Владимир Зеленский поручил главам областных государственных администраций погасить задолженности перед врачами.

Ранее Степанов отметил, что надбавки медикам за работу с пациентами, зараженными коронавирусом выплатили лишь в Полтавской области.

12 мая стало известно, что заместителя главы Одесской ОГА Виталия Свичинского уволили за задержку надбавок для медработников.