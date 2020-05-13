Аваков пригрозив кримінальною відповідальністю за затримки надбавок медикам

Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Законодавство передбачає кримінальну відповідальність за невиплату або затримку зарплати

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пригрозив кримінальною відповідальністю за затримки надбавок медичним працівникам, які працюють з пацієнтами з коронавірусом. Про це він заявив на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

"Чинне законодавство передбачає, що якщо є невиплата зарплати людям або затримка - це кримінальна відповідальність. Тому я чекаю висновків, які вам доручив прем'єр-міністр", - заявив глава МВС міністру охорони здоров'я Максиму Степанову.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я анонсували початок виплат для медпрацівників з нового пакету фінансування на 15 млрд гривень. Мова йде про початок виплат надбавок для медиків за роботу у квітні. Разом з тим, у МОЗ обіцяють розв'язувати проблему з невиплаченими зарплатами лікарів за березень.

Після чого президент Володимир Зеленський доручив головам обласних державних адміністрацій погасити заборгованості перед лікарями.

Раніше Степанов зазначив, що надбавки медикам за роботу з пацієнтами, інфікованими коронавірусом виплатили лише в Полтавській області.

12 травня стало відомо, що заступника голови Одеської ОДА Віталія Свичинского звільнили за затримку надбавок для медпрацівників.