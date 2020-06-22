Министр внутренних дел Арсен Аваков предлагал забронировать партийный бренд "Слуга народа" перед парламентскими выборами. Также он сыграл роль во время президентских выборов, когда не давал скупать голоса оппонентам Владимира Зеленского.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Феномен Авакова: отправят ли в отставку главу МВД".

По информации издания, глава МВД давал команде президента полезные советы, а также задолго до выборов имел хорошие отношения с Зеленским и одним из главных его доверенных лиц Сергеем Шефиром.

Кроме того, он предлагал забронировать партийный бренд "Слуга народа" задолго до выборов в Раду.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков предлагал уйти в отставку, но Владимир Зеленский не согласился.

РБК-Украина писало, что под Верховной радой протестовали сотни человек с требованием отставки министра внутренних дел.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что министр внутренних дел Арсен Аваков может уйти в отставку только после завершения дела об убийстве Павла Шеремета.