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Аваков предлагал добровольно уйти в отставку

Новости » Политика     22.06.2020 - 11:17
Аваков предлагал добровольно уйти в отставку
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Зеленский не согласился с отставкой Авакова

В разгар масштабных акций протеста министр внутренних дел Арсен Аваков предлагал уйти в отставку. Президент Владимир Зеленский не согласился.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Феномен Авакова: отправят ли в отставку главу МВД".

По информации РБК-Украина, такое предложение глава МВД сделал несколько недель назад. Именно тогда, когда в Киеве и по всей стране проходили акции за отставку Авакова.

"Аваков не будет упираться, искать голоса в зале и так далее. Наоборот, он все так грамотно обставит, что, во-первых, сам предложит своего преемника из числа понятных ему людей, во-вторых, мы ему еще и обязанные останемся", - говорят в окружении самого президента.

Напомним, в этом месяце было несколько акций протеста против министра внутренних дел. Последняя была на прошлой неделе. Участники акций обвиняют главу МВД в провале правоохранительной реформы.

Вместе с тем, люди протестовали из-за дела общественной активистки Екатерины Гандзюк, событий в Кагарлыке и перестрелки в Броварах.

Отметим, Владимир Зеленский назвал условия, при которых возможно увольнение министра внутренних дел Арсена Авакова.

Ранее сообщалось, что отставка главы МВД возможна только в том случае, если это решение будет исходить от президента.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийотставкаАрсен Аваков
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