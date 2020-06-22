Феномен Авакова: отправят ли в отставку главу МВД

Арсен Аваков (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Министр внутренних дел Арсен Аваков, безусловно, самая заметная фигура в правительстве. И, пожалуй, самая влиятельная. Почти год назад, когда подбирали министров в Кабмин Алексея Гончарука, Аваков сохранил должность как "временный министр" под личную ответственность Владимира Зеленского. Его не сняли и при смене правительства в начале марта, когда премьером назначили Дениса Шмыгаля.

Но события месячной давности в Кагарлыке и другие скандалы спровоцировали новую волну призывов к отставке министра внутренних дел. О том, как Аваков сохранил свое влияние при Владимире Зеленском, при каких обстоятельствах и когда он может уйти из МВД – в материале РБК-Украина.

"Мы их даже не запоминаем, все равно скоро новых будем назначать", – так на протяжении последних нескольких месяцев полушутливо отзывались о членах Кабмина многие депутаты от "Слуги народа" в разговорах с РБК-Украина.

В правительстве происходит постоянная текучка кадров, а перспективы его длительной работы довольно туманны. Особенно после того, как Верховная рада 18 июня во второй раз отказалась одобрить программу действий Кабмина, тем самым лишив его годичного иммунитета от отставки.

И Кабмин Алексея Гончарука, и Кабмин Дениса Шмыгаля – это в первую очередь правительства самого Владимира Зеленского. Именно президент, по крайней мере, в глазах избирателей, несет ответственность за их провалы и получает бонусы от успехов. И судя по политическому стилю президента, следующий Кабмин, когда бы он не был назначен, снова может стать "правительством Зеленского".

На фоне быстро меняющихся фамилий министров резко выделяется фигура главы МВД Арсена Авакова. Он работает в Кабмине уже со вторым президентом и четвертым подряд премьер-министром. По сути, Аваков – единственный топ-чиновник времен Петра Порошенко, сохранивший свою власть и влияние уже при Зеленском.

Секрет успеха

"Аваков не то что находит общий язык с президентами, он, скорее, находит самих президентов", – сказал РБК-Украина собеседник в окружении главы государства. По его словам, сохранить свои позиции после прошлогодней перезагрузки власти Авакову помогли несколько факторов.

Это и его роль во время президентских выборов, когда он пресекал попытки скупки голосов со стороны основных конкурентов Зеленского и давал "зеленой" команде полезные советы. И давняя, задолго до выборов, позитивная история взаимоотношений с будущим президентом. И хорошие отношения с помощником президента и одним из главных доверенных лиц Зеленского Сергеем Шефиром.

Даже забронировать партийный бренд "Слуга народа" с прицелом на будущие выборы, когда до парламентской кампании оставалось еще очень далеко, как уверяет собеседник, посоветовал тоже Аваков.

Несмотря на это, назначение Авакова в правительство Гончарука в конце прошлого лета не прошло беспроблемно. Хотя тогдашнее монобольшинство еще было абсолютно послушным воле Банковой.

Главе фракции СН Давиду Арахамии пришлось подчеркивать, что переназначение Авакова – лишь временная мера, возможно, на полгода, а сам он остается на посту под персональную ответственность Зеленского. Но постепенно о "временном" статусе главы МВД стали вспоминать все меньше.

"Мощный ли он министр – да", – сказал об Авакове президент на своей пресс-конференции 20 мая. Карьерные перспективы Авакова он прямо связал с раскрытием дела об убийстве Павла Шеремета. "Он начал это дело и должен довести его до конца, до результата, чтобы все, кто убил Шеремета, были наказаны", – сказал Зеленский.

Но, выступая в Верховной раде 5 июня, Аваков наоборот заявил, что его нахождение на должности с делом Шеремета не связано. "Не надо политически спекулировать вокруг этого дела. Расследование этого дела очень серьезное, оно никак не связано с персоналиями, карьерами – моей или других чиновников и полицейских", – заверил Аваков.

Акции против Авакова участились после трагедии в Кагарлыке (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

К тому моменту на слуху были другие претензии к главе МВД. Буквально через несколько дней после пресс-конференции Зеленского, где тот позитивно отзывался о министре, случилось изнасилование в райотделе полиции Кагарлыка. Это дало новый импульс разговорам о фактически проваленной реформе МВД в целом и переаттестации полицейских в частности. А еще спустя несколько дней, 29 мая, среди бела дня случилась перестрелка в Броварах, связанная с переделом рынка автоперевозок.

Эти два эпизода среди прочих указаны в объяснительной записке к постановлению об отставке Авакова, под которым подписались более полсотни нардепов. Там же перечислены и ряд других обвинений в адрес руководства МВД: история 2016 года в Кривом Озере, где наряд правоохранителей убил местного жителя, что привело к локальному бунту; убийство 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком год назад и т.д.

Кроме инициаторов сбора подписей из фракции "Голос", за отставку Авакова подписались и почти четыре десятка депутатов от "Слуги народа". Соответствующее постановление прошло профильный комитет и должно быть включено в повестку дня парламентской сессии.

Но собеседник РБК-Украина в руководстве "Слуги народа" утверждает, что никаких шансов на отставку главы МВД через парламент пока нет, и данное постановление наберет максимум 80 голосов в зале.

"Коррупционные истории, вроде "дела рюкзаков", у нас волнуют очень немногих. Наших среднестатистических мажоритарщиков могут цеплять разве что из ряд вон выходящие случаи, вроде Кагарлыка", – сказал собеседник.

По его словам, в пропрезидентской фракции до 15 человек активно выступают против Авакова, еще человек 25 готовы поддержать его отставку, если такой вопрос будет поднят, но не более того.

При этом в парламенте у Авакова есть и своя группа депутатов, впрочем не особо внушительная. По информации издания, на него ориентируются до 15 депутатов из СН и примерно половина членов группы "За майбутнє".

"Но надо понимать, что Аваков своими людьми не так прямолинейно управляет, как, например, Коломойский или Павлюк (влиятельный черновицкий бизнесмен Илья Павлюк, – ред.) Нужные ему голосования он поаккуратнее обставляет, чем они", – говорит один из депутатов монобольшинства.

Примечательно, что результаты деятельности главы МВД в президентской команде в целом трактуют совершенно по-другому, чем требующие отставки Авакова депутаты и активисты.

"Если не брать все эти отдельные громкие случаи, то с управляемостью такой сложной системой, как МВД, все вполне нормально. Раскрываемость преступлений растет, то есть на бытовом уровне все работает", – пояснил собеседник издания в окружении Зеленского.

При этом, согласно данным апрельского опроса Центра Разумкова, баланс доверия-недоверия к полиции находится на уровне минус 19,9%. А лично у Арсена Авакова – минус 53,7%, что дает ему третье место в антирейтинге украинских политиков сразу после Петра Порошенко и Юлии Тимошенко. Но в вопросе главы МВД Банковая пока не настолько чувствительна к социологическим данным, как обычно.

Кандидат на замену

По мнению высокопоставленного собеседника РБК-Украина, за текущим обострением ситуации вокруг Авакова может стоять лично Зеленский, который якобы почувствовал опасность от растущего влияния министра. Но эту версию категорически опровергают и в окружении президента, и в окружении самого Авакова.

"Посмотрите на уровень поддержки президента. С таким рейтингом никто против него не пойдет. Если Зеленский скажет, Аваков сразу же напишет заявление", – сказал политик, хорошо знакомый с главой МВД.

По информации издания, в разгар "антиаваковских" акций примерно две с лишним недели назад в разговоре с Зеленским глава МВД якобы говорил, что готов добровольно уйти в отставку, но президент не согласился. РБК-Украина обратилось за комментариями по этому и другим вопросам к пресс-секретарю Арсена Авакова, но на момент публикации ответов не получило.

"Аваков не будет упираться, искать голоса в зале и так далее. Наоборот, он все так грамотно обставит, что, во-первых, сам предложит своего преемника из числа понятных ему людей, во-вторых, мы ему еще и обязаны окажемся", – говорят уже в окружении самого президента.

Несмотря на смену президента и премьеров, Авакову удается сохранять и наращивать свой политический вес (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Вопрос преемника Авакова на должности действительно актуален. По информации издания, его на закрытых совещаниях периодически поднимает и сам министр. И его сторонники, и руководство "Слуги народа" в качестве едва ли не главного аргумента в пользу того, что Аваков должен остаться на посту, говорят: кроме Авакова, с такой махиной, как МВД, якобы никто не справится. А многочисленные критики министра за все последние месяцы так и не смогли предложить своего кандидата на этот пост, говорят в СН.

"Президент сказал, что если будут конкретные кандидатуры на министра внутренних дел или во фракции будут недовольны Аваковым больше, чем отдельные депутаты, то вопрос о его отставке может рассматриваться", – заявила замглавы фракции СН Евгения Кравчук 18 июня. По ее словам, если две третьих пропрезидентской фракции будут недовольны каким-то министром, то тогда будет ставиться вопрос об отставке такого чиновника.

"На фоне очень скудного кадрового меню Аваков – это как вкусный стейк, а все остальные, как какая-то картошка. Возможные кандидаты все либо люстрированы, либо "зашкварены", либо СЕО крупных компаний, и это МВД им вообще не нужно, им и так хорошо. При этом сам Аваков, по сути-то, полноценный олигарх, ему бы еще свой мощный канал, и он не сильно бы отличался от того же Ахметова или Коломойского", – рассуждает собеседник в руководстве СН.

Еще один важный аспект – приближение местных выборов. На данный момент перспективы президентской партии, особенно в крупных городах, выглядят довольно рискованно. В СН рассчитывают, что полиция сможет снова пресекать популярные схемы подкупа избирателей, в частности, если будет повышена ответственность за "сетки", и привлекать к ответственности можно будет не только рядовых штабистов, но и "десятников" с "бригадирами".

Теоретически, в случае провала СН на выборах, помощь со стороны главы МВД власти тоже может понадобиться, если новоизбранные мэры почувствуют ее слабость и начнут совершать демарши, как мэр Черкасс в начале мая, только в больших масштабах. По крайней мере, в высоких кабинетах подобного рода разговоры уже ведутся.

"Сейчас Аваков для Зеленского как громоотвод. А если его поменять, то следующий министр будет уже полностью "министром Зеленского". И именно Зеленскому придется выгребать за все скандальные истории", – сказал изданию собеседник в окружении главы МВД.

Таким образом, пока что Аваков в своем кресле вроде бы может чувствовать себя достаточно уверенно, по крайней мере, до местных выборов. В то же время все зависит персонально от позиции Зеленского. "Политическое решение может быть принято в любой момент", – сказал собеседник в его окружении.