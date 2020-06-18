Под Радой устроили акцию против Авакова

Ситуация под парламентом спокойная
Под Верховной радой протестуют около 100 человек с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Здание парламента охраняют правоохранители.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Участники акции пришли с плакатами, на которых написано: "Защитите от произвола "правоохранителей", "Кагарлык - дело Авакова", "Павел Шеремет - дело Авакова".
Отметим, ситуация под Радой спокойная.
Напомним, сегодня нардепы отказались утвердить программу действий правительства, в случае принятия которой весь Кабмин мог получить годовой иммунитет от увольнения.
Отметим в этом месяце уже было несколько акции за отставку министра внутренних дел.
Ранее Аваков призвал не вдаваться в политические спекуляции в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, так как он не руководит следствием.
Как известно, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Аваков может уйти в отставку только после завершения дела об убийстве Павла Шеремета.
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Автор: Анастасия Рокитна