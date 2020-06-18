ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Под Радой устроили акцию против Авакова

Новости » Общество     18.06.2020 - 11:15
Под Радой устроили акцию против Авакова
Фото: акция против Авакова (РБК-Украина)

Ситуация под парламентом спокойная

Под Верховной радой протестуют около 100 человек с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Здание парламента охраняют правоохранители.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Участники акции пришли с плакатами, на которых написано: "Защитите от произвола "правоохранителей", "Кагарлык - дело Авакова", "Павел Шеремет - дело Авакова".

Отметим, ситуация под Радой спокойная.

Фото: акция против Авакова (РБК-Украина)

Напомним, сегодня нардепы отказались утвердить программу действий правительства, в случае принятия которой весь Кабмин мог получить годовой иммунитет от увольнения.

Отметим в этом месяце уже было несколько акции за отставку министра внутренних дел.

Ранее Аваков призвал не вдаваться в политические спекуляции в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, так как он не руководит следствием.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Аваков может уйти в отставку только после завершения дела об убийстве Павла Шеремета.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Арсен АваковпротестВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь