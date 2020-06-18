Под Радой устроили акцию против Авакова

Фото: акция против Авакова (РБК-Украина)

Ситуация под парламентом спокойная

Под Верховной радой протестуют около 100 человек с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Здание парламента охраняют правоохранители.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Участники акции пришли с плакатами, на которых написано: "Защитите от произвола "правоохранителей", "Кагарлык - дело Авакова", "Павел Шеремет - дело Авакова".

Отметим, ситуация под Радой спокойная.

Фото: акция против Авакова (РБК-Украина)

Напомним, сегодня нардепы отказались утвердить программу действий правительства, в случае принятия которой весь Кабмин мог получить годовой иммунитет от увольнения.

Отметим в этом месяце уже было несколько акции за отставку министра внутренних дел.

Ранее Аваков призвал не вдаваться в политические спекуляции в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, так как он не руководит следствием.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Аваков может уйти в отставку только после завершения дела об убийстве Павла Шеремета.

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Автор: Анастасия Рокитна