Аваков ответил на слова Белецкого о стягивании добровольцев в Золотое

Фото: Арсен Аваков (УНИАН)

Министр напомнил, что территория Золотого "объявлена желтой зоной и там не могут находиться люди с оружием"

Министр внутренних дел Арсен Аваков ответил на слова главы партии "Национальный корпус" Андрея Белецкого о стягивании в Золотое на Донбассе добровольцев, чтобы помешать разведению сил. Об этом министр сообщил в Мариуполе перед началом инвестиционного форума RE:think. Invest in Ukraine.

Он еще раз подчеркнул, что территория Золотого "объявлена желтой зоной и там не могут находиться люди с оружием".

"Есть порядок, который не будет нарушать настоящий патриот Украины, думаю, Белецкий частности", - прокомментировал Аваков заявление главы "Нацкорпуса".

Кроме того, министр отметил, что находящиеся в Золотом добровольцы пока не осуществляли действий, нарушающих закон.

"Это граждане Украины, которые решили там находиться, и они там находятся, ничего не нарушая на этот момент времени", - сказал Аваков.

Отметим, ранее Белецкий заявил, что ветераны не уйдут из Золотого-4 в Луганской области, даже если президент Владимир Зеленский решит их оттуда "выбросить".

"Но если вы решите эти угрозы выполнять, а у нас сейчас такие первые признаки, выбросить оттуда ветеранов, то вместо нескольких десятков человек на следующей неделе там будет тысяча. Если с тысячей не получится, там будет 10 тысяч", - сказал Белецкий.

Напомним, украинская сторона совместного центра по контролю и координации на Донбассе сообщила о нарушении режима прекращения огня со стороны боевиков в Золотом-4.

Как известно, на выходных президент Зеленский посетил зону боевых действий, где, в том числе, встречался с добровольцами, которые выступают против разведения сил на Донбассе. После его визита добровольцев разоружили. Позже к представителям "Национального корпуса" в Золотом приезжала полиция. В частности, около 20 полицейских с автоматами пытались обыскать их машины и личные вещи бойцов, после чего уехали. В свою очередь полиция Луганской области объяснила сегодняшний рейд к добровольцам в Золотом профилактическими работами.