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Аваков відповів на слова Білецького про стягання добровольців в Золоте

Новини » Суспільство    29.10.2019 - 11:31
Аваков відповів на слова Білецького про стягання добровольців в Золоте
Фото: Арсен Аваков (УНІАН)

Міністр нагадав, що територія Золотого "оголошена жовтою зоною і там не можуть перебувати люди зі зброєю"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відповів на слова глави партії "Національний корпус" Андрія Білецького про стягання Золоте на Донбасі добровольців, щоб перешкодити розведення сил. Про це міністр повідомив в Маріуполі перед початком інвестиційного форуму RE:think. Invest in Ukraine.

Він ще раз підкреслив, що територія Золотого "оголошена жовтої зоною і там не можуть перебувати люди зі зброєю".

"Є порядок, який не буде порушувати справжній патріот України, думаю, Білецький зокрема", - Аваков прокоментував заяву глави "Нацкорпуса".

Крім того, міністр зазначив, що добровольці в Золотому поки не здійснювали дій, що порушують закон.

"Це громадяни України, які вирішили там перебувати, і вони там знаходяться, нічого не порушуючи на цей момент часу", - сказав Аваков.

Зазначимо, раніше Білецький заявив, що ветерани не підуть з Золотого-4 в Луганській області, навіть якщо президент Володимир Зеленський вирішить їх звідти "викинути".

Нагадаємо, українська сторона спільного центру з контролю і координації на Донбасі повідомила про порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків в Золотому-4.

Як відомо, на вихідних президент Зеленський відвідав зону бойових дій, де, зокрема, зустрічався з добровольцями, які виступають проти розведення сил на Донбасі. Після його візиту добровольців роззброїли. Пізніше до представників "Національного корпусу" в Золотому приїжджала поліція. Зокрема, близько 20 поліцейських з автоматами намагалися обшукати їх машини та особисті речі бійців, після чого поїхали. У свою чергу поліція Луганської області пояснила сьогоднішній рейд до добровольцям у Золотому профілактичними роботами.

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Новини України ЗолотоеАрсен Аваков
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