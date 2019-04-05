Аваков обещает обеспечить полную безопасность во время дебатов

Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Аваков считает, что когда есть фанаты с обеих сторон, есть риск разделения страны

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предостерег от риска разделения страны во время дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Авакова в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1 + 1".

Аваков также отметил, что ситуация может быть потенциально опасной, и при этом подчеркнул, что его ведомство обеспечит полную безопасность на выборах, в том числе и во время дебатов.

"Две группы фанатов на стадионе - что это такое? Это разделение страны. Я говорю о еще одном риске, который у нас есть. И обращаюсь к нашим кандидатам: давайте не разворачивать эту спираль "кто против меня, тот агент Кремля" или "кто не за меня, то адепт старого", - заявил Аваков.

Напомним, ранее Арсен Аваков заявил, что СБУ и департамент киберполиции предупредили несколько кибератак на сервера Центральной избирательной комиссии в день выборов в Украине.

Так, по его словам, было констатировано несколько попыток сканирования системы, то есть прощупывания системы, точек входа, уязвимостей.

Ранее Аваков рассказал, кто находился возле помещения Центральной избирательной комиссии, 31 марта, в день выборов президента Украины.