ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Аваков обіцяє забезпечити повну безпеку під час дебатів

Новини » Політика    05.04.2019 - 04:29
Аваков обіцяє забезпечити повну безпеку під час дебатів
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Аваков вважає, що коли є фанати з обох сторін, є ризик поділу країни

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков застеріг від ризику поділу країни під час дебатів Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Авакова в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1 + 1".

Аваков також відзначив, що ситуація може бути потенційно небезпечною, і при цьому підкреслив, що його відомство забезпечить повну безпеку на виборах, в тому числі і під час дебатів.

"Дві групи фанатів на стадіоні - що це таке? Це розділення країни. Я кажу про ще один ризик, який у нас є. І звертаюся до наших кандидатів: давайте не розгортати цю спіраль "хто проти мене, той агент Кремля" чи "хто не за мене, то адепт старого", - заявив Аваков.

Нагадаємо, раніше Арсен Аваков заявив, що СБУ і департамент кіберполіції попередили кілька кібератак на сервер Центральної виборчої комісії в день виборів в Україні.

Так, за його словами, було констатовано кілька спроб сканування системи.

Раніше Аваков розповів, хто знаходився біля приміщення Центральної виборчої комісії, 31 березня, в день виборів президента України.

Рабінович хоче бути ведучим дебатів Зеленського і Порошенка Дебати Зеленського і Порошенка: головне
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Володимир ЗеленськийПорошенко ПетровыборыдебатыАрсен Аваков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся