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Аваков расказал, кто находился под зданием ЦИК в день выборов

Новости » Политика    02.04.2019 - 00:30
Аваков расказал, кто находился под зданием ЦИК в день выборов
Фото: Арсен Аваков (из открытых источников)

Министр внутренних дел прокомментировал ситуацию под зданием ЦИК в день выборов

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, кто находился возле помещения Центральной избирательной комиссии, 31 марта, в день выборов президента Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Авакова в эфире "Свободы слова" на ICTV.

" Да, да, мы знали, кто это такие. Это несчастные ребята, которые приехали из Харькова. Одна из охранных компаний, которую наняли так сказать охранять потенциальную схему в случае протестов. Они прибыли с самого утра 31 числа. Они сразу познакоились с нашими киевскими полицейскими и до вечера находились там " , - сказал Аваков.

Аваков отметил, что отдельное внимание было уделено наблюдателям от  "Национальных дружин".

"Я не вижу в этом угрозы. Практически по всей стране мы не наблюдали никаких силовых действий и кампаний. Никто не видел никаких агрессивн действий", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что неподалеку от здания Центральной избирательной комиссии в Киеве, 31 марта, в день выборов президента Украины, собрались около 50 неизвестных людей. 

По словам народного депутата от "Батькивщины" Алены Шкрум, часть людей под ЦВК приехала на митинг в поддержку кандидата на выборах президента Украины Юлии Тимошенко. По ее словам, это ребята из нескольких общественных организаций.

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