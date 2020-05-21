Аваков исключил туристические поездки сразу после открытия границы с ЕС

Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Аваков считает, что такой режим изменится в середине июля

Украинцы не смогут сразу после открытия границы со странами Европейского союза совершать туристические поездки. Граница откроется для обладателей иностранных паспортов и украинцев с видами на жительство.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает правительственный портал.

Аваков отметил, что постепенно будут открываться пункты пропуска на границах с ЕС. Было принято решение об открытии 66 пунктов пропуска на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией, а также Молдовой.

"У нас двусторонние отношения с нашими партнерами, и мы смотрим, какие там правила, и шаг за шагом открываем пункты пропуска. Но сейчас ехать в Румынию или Польшу может только тот, кто имеет паспорт этой страны или вид на жительство. Мы ожидаем, что этот режим изменится где-то в середине июля и мы сможем восстановиться в полном объеме", - отметил Аваков.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до 15 июня в Украине нет смысла запускать рейсовые перелеты, поскольку в остальных странах еще будут действовать жесткие ограничения. Предполагается, что при улучшении ситуации с коронавирусом Украина откроет авиасообщение со странами Европы во второй половине июня.

Отметим, Украина ограничивала работу пунктов пропуска на государственной границе с середины марта. На сегодня рабочими остаются около 20 КПП. При этом большинство из них пересечь можно только на автомобиле.

Автор: Иван Петров