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Аваков виключив туристичні поїздки відразу після відкриття кордону з ЄС

Новини » Коронавірус     21.05.2020 - 18:40
Аваков виключив туристичні поїздки відразу після відкриття кордону з ЄС
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Аваков вважає, що такий режим зміниться в середині липня

Українці не зможуть відразу після відкриття кордону з країнами Європейського союзу здійснювати туристичні поїздки. Кордон відкриється для власників закордонних паспортів і українців з посвідками на проживання.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає урядовий портал.

Аваков зазначив, що поступово будуть відкриватися пункти пропуску на кордонах з ЄС. Було прийнято рішення про відкриття 66 пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією, а також Молдовою.

"У нас двосторонні відносини з нашими партнерами, і ми дивимося, які там правила, і крок за кроком відкриваємо пункти пропуску. Але зараз їхати до Румунії або Польщі може тільки той, хто має паспорт цієї країни або вид на проживання. Ми очікуємо, що цей режим зміниться десь в середині липня і ми зможемо відновитися в повному обсязі", - зазначив Аваков.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до 15 червня в Україні немає сенсу запускати рейсові перельоти, оскільки в інших країнах ще будуть діяти жорсткі обмеження. Передбачається, що при поліпшенні ситуації з коронавірусом Україна відкриє авіасполучення з країнами Європи у другій половині червня.

Зазначимо, Україна обмежувала роботу пунктів пропуску на державної кордоні з середини березня. На сьогодні робочими залишаються близько 20 КПП. При цьому більшість з них перетнути можна тільки на автомобілі.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України кордонкарантинАрсен Аваков
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