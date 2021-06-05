Аваков не исключил терактов со стороны России после запуска "Северного потока-2"

Президент России Владимир Путин заявил, что первая нитка российского газопровода "Северный поток-2" достроена. В связи с этим в Украине не исключают терактов со стороны Российской Федерации.
"Мы говорим о реальных угрозах. Путин вчера заявил, что "Северный поток-2" достроен, первая нитка. Газ все еще транспортируется в Европу нашим газопроводом, и должен транспортироваться некоторое время дальше, но потом Путин, скорее всего, захочет газ пустить в обход Украины", - заявил он.
Аваков не исключил попыток терактов на украинском участке газопровода.
"Поэтому мы ожидаем, что будут попытки терактов на нашем участке газопровода и скажут: "Вы видите, мы хотим, но вот они, потому пускаем газ через "Северный поток-2". И такой информации разведывательной у нас достаточно", - подчеркнул глава МВД Украины.
По его словам, Украина рассматривает различные сценарии и усиливает реагирования на объектах критической инфраструктуры.
"Поэтому мы просматриваем различные сценарии и усиливаем реагирования, в том числе на объектах критической инфраструктуры, газовой инфраструктуры, дамбах и т.д", - добавил он.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 6 июня заявил, что завершена укладка первой нитки "Северного потока - 2".
Кроме того, он заявил, что вторая нитка российского газопровода будет достроена в течение 1,5-2 месяцев. При этом он добавил, что поставки газа по первой нитке "Северного потока - 2" могут начаться примерно через 10 дней.