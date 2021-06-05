Аваков не виключив терактів з боку Росії після запуску "Північного потоку-2"

"Ми говоримо про реальні загрози. Путін вчора заявив, що "Північний потік-2" добудований, перша нитка. Газ все ще транспортується в Європу нашим газопроводом, і повинен транспортуватися деякий час далі, але потім Путін, швидше за все, захоче газ пустити в обхід України", - заявив він.

Аваков не виключив спроб терактів на українській ділянці газопроводу.

"Тому ми очікуємо, що будуть спроби терактів на нашій ділянці газопроводу і скажуть: "Ви бачите, ми хочемо, але ось вони, тому пускаємо газ через "Північний потік-2". І такої інформації розвідувальної у нас достатньо", - підкреслив глава МВС України.

За його словами, Україна розглядає різні сценарії і посилює реагування на об'єктах критичної інфраструктури.

"Тому ми переглядаємо різні сценарії і посилюємо реагування, в тому числі на об'єктах критичної інфраструктури, газової інфраструктури, дамбах і т.д", - додав він.