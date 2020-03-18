ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Аваков: иностранцы смогут урегулировать пребывание в Украине после карантина

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 13:37
Аваков: иностранцы смогут урегулировать пребывание в Украине после карантина
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Иностранцев не будут штрафовать в течение месяца после отмены карантина

Иностранцы в связи с ситуацией с коронавирусом в Украине смогут урегулировать вопросы своего пребывания в течение месяца после отмены карантина. Об этом на заседании правительства заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, иностранцам дадут возможность урегулировать все вопросы после отмены карантина.

"Проект постановления Кабинета министров предлагает предоставить иностранцам и лицам без гражданства в 30-дневный срок со дня отмены карантина обратиться для решения вопроса урегулирования законного статуса пребывания в Украине. В этом случае к ним не будут применяться меры административного воздействия", - заявил Аваков.

Постановление принято, чтобы предотвратить нарушение законодательства Украины в сфере миграции на период карантина.

Отметим, с 17 марта Украина закрыла выезд за границу, запрет действует на международные перевозки. Граждан других государств в страну также не пускают.

Напомним, ранее правительство сообщило, что украинцам компенсируют часть коммунальных платежей из-за карантина.

Депутат Рады заразился коронавирусом
Новости Украины карантининостранцыАрсен АваковКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь