Аваков: іноземці зможуть врегулювати перебування в Україні після карантину

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Іноземців не будуть штрафувати протягом місяця після скасування карантину

Іноземці у зв'язку з ситуацією з коронавірусом в Україні зможуть врегулювати питання свого перебування протягом місяця після скасування карантину. Про це на засіданні уряду заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, іноземцям дадуть можливість врегулювати всі питання після скасування карантину.

"Проект постанови Кабінету міністрів пропонує надати іноземцям та особам без громадянства у 30-денний строк з дня скасування карантину звернутися для вирішення питання врегулювання законного статусу перебування в Україні. У цьому разі до них не застосовуватимуться заходи адміністративного впливу", - заявив Аваков.

Постанову прийнято, щоб запобігти порушення законодавства України у сфері міграції на період карантину.

Зазначимо, з 17 березня Україна закрила виїзд за кордон, заборона діє на міжнародні перевезення. Громадян інших держав до країни також не пускають.

Нагадаємо, раніше уряд повідомив, що українцям компенсують частину комунальних платежів через карантин.