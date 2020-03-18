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Украинцам компенсируют часть коммунальных платежей из-за карантина

Новости » Финансовый кризис 2020     18.03.2020 - 13:10
Украинцам компенсируют часть коммунальных платежей из-за карантина
Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Коммунальные платежи вырастут из-за того, что люди остаются дома

Кабинет министров планирует компенсировать гражданам определенный процент коммунальных платежей, которые возрастут из-за того что люди будут находиться дома на карантине. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Шмыгаль дал поручение Минэкономики просчитать сумму средств и категории граждан, а также потребности бюджета на возмещение части коммунальных платежей на время введенного карантина в Украине.

"То есть мы постановлением ввели карантин. Мы призываем людей быть дома. Поэтому государство должно взять на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые вырастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома", - сказал он.

По его словам, Минэкономики должно проработать поручение главы правительства за три дня.

"Прошу рассчитать процент возмещения, сумму которая необходима, по необходимости категории граждан или сказать, что это должно быть для всех без исключения... На очередной Кабмин вынести предложения", - добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках борьбы с коронавирусом украинские пенсионеры получат дополнительную выплату на 1 тыс. грн.

Как сообщало РБК-Украина, начисления за жилищно-коммунальные услуги в Украине в январе 2020 года составили 23,4 млрд грн, что на 19,4% больше, чем в декабре 2019 года.

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