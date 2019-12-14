ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Аваков хочет подключить СБУ и разведку для определения заказчиков убийства Шеремета

Новости » Политика     14.12.2019 - 00:09
Аваков хочет подключить СБУ и разведку для определения заказчиков убийства Шеремета
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Он заявил, что Генпрокуратуры "не хватит"

Для того, чтобы определить заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета, необходима помощь Службы безопасности Украины (СБУ) и главного управления разведки. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Аваков отметил, что для того, чтобы определить заказчиков, не хватит Генеральной прокуратуры.

"Нужно с СБУ говорить и нужно говорить с главным управлением разведки. Я сегодня уже имел контакт с главой СБУ, он сегодня встречался с главой полиции. Мы подключим определенные наши возможности", - сказал глава МВД.

Ранее Аваков рассказал, что заказчики и инициаторы убийства журналиста Павла Шеремета пока не были установлены, но следствие работает над этим.

Напомним, ранее Аваков заявил, что, по мнению следствия, главным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета была попытка дестабилизации ситуации в Украине. Министр добавил, что поводом для убийства может быть журналистская деятельность Шеремета.

Как известно, подозреваемых в убийстве Павла Шеремета задержали 12 декабря. В их домах провели обыски.

По данным следствия, задержанный Андрей Антоненко решил создать группу, чтобы в ее составе совершить убийство Шеремета. В дальнейшем он привлек к организации Кузьменко, военнослужащего по контракту Яну Дугарь и других людей.

Убийство Шеремета: суд арестовал Кузьменко Фигурант дела Шеремета перед обысками просил вынести из квартиры мину
Новости Украины Арсен АваковПавел Шеремет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь