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Аваков хоче підключити СБУ і розвідку для визначення замовників вбивства Шеремета

Новини » Політика     14.12.2019 - 00:09
Аваков хоче підключити СБУ і розвідку для визначення замовників вбивства Шеремета
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Він заявив, що Генпрокуратури "не вистачить"

Для того, щоб визначити замовників вбивства журналіста Павла Шеремета, необхідна допомога Служби безпеки України (СБУ) і головного управління розвідки. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

Аваков зазначив, що для того, щоб визначити замовників, не вистачить Генеральної прокуратури.

"Потрібно з СБУ говорити і потрібно говорити з головним управлінням розвідки. Я сьогодні вже мав контакт з головою СБУ, він сьогодні зустрічався з главою поліції. Ми підключимо певні наші можливості", - сказав глава МВС.

Раніше Аваков розповів, що замовники і організатори вбивства журналіста Павла Шеремета поки не були встановлені, але слідство працює над цим.

Нагадаємо, раніше Аваков заявив, що, на думку слідства, головним мотивом вбивства журналіста Павла Шеремета була спроба дестабілізації ситуації в Україні. Міністр додав, що приводом для вбивства може бути журналістська діяльність Шеремета.

Як відомо, підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета затримали 12 грудня. В їх будинках провели обшуки.

За даними слідства, затриманий Андрій Антоненко вирішив створити групу, щоб в її складі вчинити вбивство Шеремета. Надалі він залучив до організації Кузьменко, військовослужбовця за контрактом Яну Дугарь та інших людей.

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Новини України Арсен АваковПавло Шеремет
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