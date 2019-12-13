Есть люди, находящиеся за кадром: Аваков о заказчиках убийства Шеремета

Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Аваков добавил, что пока заказчики убийства Шеремета не установлены

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что заказчики и инициаторы убийства журналиста Павла Шеремета пока не были установлены, но следствие работает над этим. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир программы "Свобода слова Савика Шустера".

По словам Авакова, следствие продолжается, но пока нет полной информации относительно заказчиков убийства журналиста Шеремета. Следствие считает, что кроме исполнителей, вероятно, были и инициаторы.

"Следствие не закончено, мы не остановили дело и не сделали все выводы. У нас нет ответов на целый ряд вопросов. Мы еще их получаем. У нас нет полных ответов о инициаторах дела. Потому что инициаторы, кроме этих исполнителей дела, вероятно, это будут отдельные выводы нашего расследования", - заявил он.

Аваков добавил, что дело находится только в первой фазе, где установлены подозреваемые в причастности к убийству Шеремета.

"Есть люди, которые находятся за кадром, вне этой схемы нашего обвинения, которые были инициаторами, или соинициаторами этого преступления", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Аваков заявил, что, по мнению следствия, главным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета была попытка дестабилизации ситуации в Украине. Министр добавил, что поводом для убийства может быть журналистская деятельность Шеремета.