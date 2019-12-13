Аваков назвал главный мотив убийства Шеремета

Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

По словам Авакова, главным мотивом является дестабилизация ситуации в стране

Главным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета является дестабилизация ситуации в Украине. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в программе "Свобода слова Савика Шустера", передает РБК-Украина.

По словам Авакова, следствие рассматривало множество версий, но главный мотив убийства Шеремета - дестабилизация в Украине.

"Мы взяли как базу широкую версию, что все таки это попытка дестабилизации", - сказал он.

Глава МВД добавил, что поводом для убийства Шеремета могла стать его журналистская деятельность.

Напомним, ранее спикер МВД Артем Шевченко рассказал, почему фигурантам дела об убийстве жураналиста Шеремета Инне ("Пума") и Владиславу ("Буча") Грищенкам не было объявлено о подозрении. Он пояснил, что супруги ветеранов проходят подозреваемыми по другому делу.

Кроме того, сегодня, 13 декабря, в Печерском районном суде рассматривают ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемым в убийстве журналиста Шеремета. Меру пресечения выбирают Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко. Одну подозреваемую - Яну Дугарь, отправили под домашний арест.