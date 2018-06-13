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Аваков: после деоккупации Донбасса должны исключить амнистию для коллаборационистов

НовостиПолитика    13.06.2018 - 20:20
Фото: Арсен Аваков (kmu.gov.ua)
Фото: Арсен Аваков (kmu.gov.ua)

Аваков подчеркнул, что важно подготовить закон о коллаборационизме и амнистии

После деоккупации Донбасса необходимо будет внести изменения в законы Украины, в которых бы говорилось о невозможности амнистии для тех, кто стрелял в украинских военных и гражданское население. Об этом сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает пресс-служба Национальной полиции Черкасской области.

"Мы не должны забывать, что после возвращения Донбасса, на тех территориях будет много агентов "русского мира" и коллаборационистов. Они будут делать все, чтобы дестабилизировать ситуацию. Поэтому мы должны быть к этому готовыми", - заявил Аваков.

Он подчеркнул, что важно подготовить закон о коллаборационизме и амнистии.

"Необходимо принять законопроект, в рамках которого никакая амнистия не коснется людей, на руках которых кровь мирных жителей или тех, кто воевал против украинских военных, убивал, расстреливал. Никакая амнистия не может коснуться тех, кто принимал участие уголовных преступлениях против мирных граждан и военных", - сказал Аваков.

Напомним, ранее Аваков заявил, что антисемитские настроения являются недопустимыми в современной демократической Украине. Об этом он сказал во время встречи с генеральным директором Всемирного еврейского конгресса Робертом Сингером.

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Теги публикации: Арсен Аваков, Донбасс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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