Аваков: після деокупації Донбасу маємо виключити амністію для колаборантів

Аваков наголосив, що важливо підготувати закон про колабораціонізм та амністію

Після деокупації Донбасу необхідно буде внести зміни до законів України, в яких би йшлося про неможливість амністії для тих, хто стріляв в українських військових та цивільне населення. Про це сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає прес-служба Національної поліції Черкаської області.

"Ми не повинні забувати, що після повернення Донбасу, на тих територіях буде багато агентів "руського міра" та колаборантів. Вони будуть робити все, аби дестабілізувати ситуацію. Тому ми повинні бути до цього готовими", - заявив Аваков.

Він наголосив, що важливо підготувати закон про колабораціонізм та амністію.

"Необхідно прийняти законопроект, в рамках якого ніяка амністія не торкнеться людей, на руках яких кров мирних жителів або тих, хто воював проти українських військових, вбивав, розстрілював. Жодна амністія не може торкнутися тих, хто брав участь кримінальних злочинах проти мирних громадян і військових", - сказав Аваков.

Нагадаємо, раніше Аваков заявив, що антисемітські настрої є неприпустимими у сучасній демократичній Україні. Про він сказав під час зустрічі з генеральним директором Всесвітнього єврейського конгресу Робертом Сінгером.