Антисемітські настрої є неприпустимими в Україні, - Аваков

Він додав, що всі такі злочинні прояви отримують принципову і швидку реакцію поліції

Антисемітські настрої є неприпустимими у сучасній демократичній Україні. Про це сьогодні заявив міністр внутрішніх справ під час зустрічі з генеральним директором Всесвітнього єврейського конгресу Робертом Сінгером, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС) на своїй сторінці у Facebook.

"У сучасній демократичній Україні недопустимо, щоб будь-кого дискримінували, залякували або переслідували через належність до іншого віросповідання, нації або культури. Всі такі злочинні прояви отримують принципову і швидку реакцію поліції. Ми тримаємо це питання на контролі", - сказав Арсен Аваков.

Arsen Avakov: Антисемітські настрої є неприпустимими у сучасній демократичній Україні Це питання перебуває на... Опубліковано МВС України 12 червня 2018 р.

Директор Всесвітнього єврейського конгресу Роберт Сінгер висловив свої сподівання на те, що МВС не допустить протиправних дій стосовно представників єврейської громади.