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Аваков: дело Маркива находится в центре внимания украинской делегации в Италии

Новости » Политика     08.02.2020 - 13:56
Аваков: дело Маркива находится в центре внимания украинской делегации в Италии
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Арсен Аваков и Владимир Зеленский в Италии встретились с мамой арестованного экс-нацгвардейца

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что дело бывшего нацгвардейца Виталия Маркива находится в центре внимания украинской делегации в Италии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что Арсен Аваков и президент Украины Владимир Зеленский встретились с мамой арестованного экс-нацгвардейца и обсудили детали его дела.

"Уверен, что дипломатия и юриспруденция найдут пути решения этого вопроса, чтобы наш гвардеец вернулся домой. Мы не оставим нашего солдата", - подчеркнул Аваков.

Напомним, 7 февраля Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте поднял вопрос бывшего нацгвардійця Виталия Маркива.

Ранее The New York Times писало, что итальянский суд использовал фейковые материалы российских СМИ в деле Маркива, которого приговорили к 24 годам лишения свободы.

Добавим, что Виталий Марков содержится в миланской исправительной колонии "Опера", где отбывают наказание лица, совершившие особо тяжкие преступления.

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Новости Украины НацгвардияАрсен Аваков
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