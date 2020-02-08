Аваков: справа Марківа знаходиться в центрі уваги української делегації в Італії

Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Арсен Аваков та Володимир Зеленський в Італії зустрілися з мамою арештованого екс-нацгвардійця

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що справа колишнього нацгвардійця Віталія Марківа знаходиться в центрі уваги української делегації в Італії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Зазначається, що Арсен Аваков та президент України Володимир Зеленський зустрілися з мамою арештованого екс-нацгвардійця та обговорили деталі його справи.

"Впевнений, що дипломатія та юриспруденція знайдуть шляхи розв'язання цього питання, аби наш гвардієць повернувся додому. Ми не залишимо нашого солдата", - наголосив Аваков.

Нагадаємо, 7 лютого Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте підняв питання колишнього нацгвардійця Віталія Марківа.

Раніше The New York Times писало, що італійський суд використовував фейкові матеріали російських ЗМІ у справі Марківа, якого засудили до 24 років позбавлення волі.

Додамо, що Віталій Марків міститься в міланській виправної колонії "Опера", де відбувають покарання особи, які скоїли особливо тяжкі злочини.