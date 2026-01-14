Аудит коштів, реформа ТЦК і захист неба: озвучено перші пріоритети Міноборони
Головним завданням нового міністра оборони Михайла Федорова є захист українського неба. Крім того, він має забезпечити проведення аудиту фінансування і забезпечення бойових бригад дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в Telegram.
Він розповів про нараду з Федоровим, в межах якої були визначені перші пріоритети Міністерства оборони.
"Головне - захист неба. Є конкретні рішення, які повинні бути реалізовані якнайшвидше. Друге - в координації з військовими має бути значно посилена технологічна складова для зупинки просування російських окупантів на полі бою, а також вирішені проблемні питання забезпечення фронту", - йдеться у заяві президента.
Зокрема, він повідомив про оперативне проведення аудиту фінансування для оборонної сфери і отримання від міністра оборони шляхів закриття дефіцитів.
Фінансування, дрони і проблеми з ТЦК
Зеленський розповів про підготовку рішень щодо збільшення фінансового забезпечення українських оборонців на першій лінії.
"Окремо працюємо з постачанням дронів - Міністерство оборони України має запровадити базовий рівень забезпечення бойових бригад дронами, закупівлю спеціалізованих дронів для ураження ворога на більшій глибині фронту", - заявив президент.
Ще одним пріоритетом для Міністерства оборони лідер країни назвав територіальні центри комплектування.
"Третє - Міністерство оборони України запропонує системні рішення проблем, які накопичилися з ТЦК. Вже були ухвалені рішення, які забезпечують більш справедливий розподіл особового складу між бойовими бригадами", - йдеться у заяві Зеленського.
Він наголосив на потребі "значно масштабніших змін" в процесі мобілізації, які збільшать можливості для Сил оборони та безпеки України, а також економічних процесів в Україні.
Президент додав, що вже найближчим часом Федоров представить нову команду міністерства.
Нагадаємо, 14 січня Верховна Рада проголосувала за призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Свої голоси "за" віддали 277 народних депутатів.