Аудит средств, реформа ТЦК и защита неба: озвучены первые приоритеты Минобороны

Главной задачей нового министра обороны Михаила Федорова является защита украинского неба. Кроме того, он должен обеспечить проведение аудита финансирования и обеспечение боевых бригад дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .

Он рассказал о совещании с Федоровым, в рамках которого были определены первые приоритеты Министерства обороны.

"Главное - защита неба. Есть конкретные решения, которые должны быть реализованы как можно быстрее. Второе - в координации с военными должна быть значительно усилена технологическая составляющая для остановки продвижения российских оккупантов на поле боя, а также решены проблемные вопросы обеспечения фронта", - говорится в заявлении президента.

В частности, он сообщил об оперативном проведении аудита финансирования для оборонной сферы и получения от министра обороны путей закрытия дефицитов.

Финансирование, дроны и проблемы с ТЦК

Зеленский рассказал о подготовке решений по увеличению финансового обеспечения украинских оборонцев на первой линии.

"Отдельно работаем с поставками дронов - Министерство обороны Украины должно ввести базовый уровень обеспечения боевых бригад дронами, закупку специализированных дронов для поражения врага на большей глубине фронта", - заявил президент.

Еще одним приоритетом для Министерства обороны лидер страны назвал территориальные центры комплектования.

"Третье - Министерство обороны Украины предложит системные решения проблем, которые накопились с ТЦК. Уже были приняты решения, которые обеспечивают более справедливое распределение личного состава между боевыми бригадами", - говорится в заявлении Зеленского.

Он отметил необходимость "значительно более масштабных изменений" в процессе мобилизации, которые увеличат возможности для Сил обороны и безопасности Украины, а также экономических процессов в Украине.

Президент добавил, что уже в ближайшее время Федоров представит новую команду министерства.