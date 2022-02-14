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Атташе от Украины будет присутствовать на военных учениях в Беларуси, - Резников

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Киев, Понедельник 14 февраля 2022 21:43
Атташе от Украины будет присутствовать на военных учениях в Беларуси, - Резников Фото: министр обороны Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинский атташе по военным вопросам будет присутствовать на учениях России и Беларуси. По его словам, удалось снять очень много оговорок по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Резникова в эфире программы "Свобода слова".

"Мы много оговорок сняли. Мы договорились, что будут взаимодействовать наши атташе по военным вопросам. Завтра наш атташе в Беларуси будет присутствовать на полигоне, где будут обучающие стрельбы, которые, как меня заверили, не направлены в сторону Украины", - сказал Резников.

Глава Минобороны уточнил, что украинский атташе приедет на учения в Беларусь 19 февраля. Резников добавил, что на военных маневрах Украины будет присутствовать белорусский представитель.

Напомним, 14 февраля Резников провел телефонные переговоры с главой Минобороны Беларуси Виктором Хрениным.

Отметим, 10 февраля на территории Беларуси стартовали совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость-2022", они часть из них проходит вблизи украинских границ.

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Министерство обороны Украины Беларусь Алексей Резников
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