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Атомний підводний човен США прибув до берегів Південної Кореї

Фото: атомна підлодка США прибула до Південної Кореї (wikimedia)
Автор: Максим Шушко

Американський атомний підводний човен прибув до південнокорейського портового міста Пусан на фоні планів КНДР запустити міжконтинентальну балістичну ракету цього місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

За даними ВМС Південної Кореї, бойовий підводний човен USS Missouri (SSN-780) класу "Вірджинія" увійшов до ключової військово-морської бази, як розташована за 320 кілометрів на південний схід від Сеула.

"З розміщенням військового корабля США ми плануємо посилити військово-морські обміни та співпрацю зі Сполученими Штатами, а також зміцнити нашу спільну оборонну позицію", - сказали у міноборони Південної кореї.

Прибуття військового корабля відбулося після того, як Південна Корея та США провели другу зустріч консультативної групи з ядерного стримування у Вашингтоні.

Сполучені Штати та Південна Корея працюють над спільною стратегією ядерної оборони, яка б дозволила до середини наступного року створити інтегровану систему стримування ядерної зброї Північної Кореї.

Варто зазначити, що напередодні Білий дім оприлюднив заяву, у якій Сполучені Штати Америки нагадали Північній Кореї, що застосування ядерної зброї призведе "до кінця режиму" нинішнього лідера Кім Чен Ина.

Запуск міжконтетинтальних ракет КНДР

Наприкінці травня цього року КНДР намагалася вивести на орбіту "супутник-шпигун" Malligyong-1, проте ракета-носій впала в Жовте море.

Пізніше, 16 червня Південна Корея підняла з дна моря кілька частин ракети та супутника. Після аналізу знайдених деталей експерти заявили, що супутник взагалі не мав користі як розвідувальний.

КНДР зробила другу спробу запуску супутника 23 серпня. У Токіо заявили, що Пхеньян використав заборонену технологію балістичних ракет і що снаряд пролетів через повітряний простір поблизу Окінави.

А 22 листопада Північна Корея повідомила про успішний запуск балістичної ракети зі "супутником-шпигуном" на борту. Дані розвідувального агентства Південної Кореї свідчать, що КНДР отримала допомогу від Росії для успішного запуску.

 

 

 

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