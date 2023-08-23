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КНДР запустила балістичну ракету: в Японії оголошували повітряну тривогу

Середа 23 серпня 2023 23:45
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КНДР запустила балістичну ракету: в Японії оголошували повітряну тривогу Фото: КНДР запустила балістичну ракету в бік Японії (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Північна Корея запустила балістичну ракету в сторону Японії - можливо, вона несла "військовий супутник", який КНДР намагалась доставити на орбіту ще в травні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

КНДР запустила ракету близько 4:00 ранку - та пройшла повітряний простір Японії і продовжила рух в сторону Тихого океану.

Зазначимо що Японія не збила ракету, а на півночі країни було оголошено повітряну тривогу з закликом місцевих жителів пройти в укриття.

Провальний запуск військового розвідувального супутника КНДР

31 травня цього року КНДР намагалася вивести на орбіту "супутник-шпигун" Malligyong-1. Однак, ракета-носій втратила тягу та впала в Жовте море.

16 червня Південна Корея підняла з дна моря декілька частин ракети та супутника. Після аналізу знайдених деталей експерти заявили, що "супутник" взагалі не мав користі в якості розвідувального.

Днями КНДР повторно заявила про наміри запустити супутник в напрямку Жовтого і Східно-Китайського морів 24-31 серпня.

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