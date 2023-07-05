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Розвідувальний супутник КНДР виявився "пшиком": Сеул знайшов та дослідив уламки об'єкта

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Середа 05 липня 2023 07:34
Розвідувальний супутник КНДР виявився "пшиком": Сеул знайшов та дослідив уламки об'єкта Фото: розвідувальний супутник КНДР був непридатним для стеження (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Збройні сили Південної Кореї знайшли та дослідили уламки "супутника-шпигуна" КНДР і встановили, що він був не придатним для військового спостереження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Після детального аналізу основних частин космічної ракети-носія Північної Кореї та супутника, які були знайдені в морі, південнокорейські та американські експерти дійшли висновку, що вони взагалі не мали військової користі як "супутник-розвідник".

Епопея навколо військового супутника КНДР

Північна Корея, 31 травня, намагалася вивести на орбіту військовий розвідувальний супутник Malligyong-1, однак Пхеньян зазнав невдачі. Ракета, після відділення першого ступеня втратила тягу і впала у Жовте море.

Згодом, військові Південної Кореї розпочали заходи з пошуку частин об'єкта КНДР і 16 червня, підняли з дна моря перші частини ракети та супутника. Пошукові роботи тривали до 5 липня.

За даними ЗМІ, Північна Корея прагнула за допомогою цього супутника стежити за військовою діяльністю США та Південної Кореї. Штати навіть скликали засідання Радбезу ООН з цього приводу.

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