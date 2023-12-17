Атомная подлодка США прибыла к берегам Южной Кореи

По данным ВМС Южной Кореи, боевая подлодка USS Missouri (SSN-780) класса "Вирджиния" вошла в ключевую военно-морскую базу, расположенную в 320 километрах юго-восточнее Сеула.

"С размещением военного корабля США мы планируем усилить военно-морские обмены и сотрудничество с Соединенными Штатами, а также укрепить нашу общую оборонную позицию", - сказали в минобороны Южной Кореи.

Прибытие военного корабля произошло после того, как Южная Корея и США провели вторую встречу консультативной группы по ядерному сдерживанию в Вашингтоне.

Соединенные Штаты и Южная Корея работают над общей стратегией ядерной обороны, которая позволила бы к середине следующего года создать интегрированную систему сдерживания ядерного оружия Северной Кореи.

Следует отметить, что накануне Белый дом обнародовал заявление, в котором Соединенные Штаты Америки напомнили Северной Корее, что применение ядерного оружия приведет "до конца режима" нынешнего лидера Ким Чен Ина.

Запуск межконтетинальных ракет КНДР

В конце мая этого года КНДР пыталась вывести на орбиту "спутник-шпион" Malligyong-1, однако ракета-носитель упала в Желтое море.

Позже 16 июня Южная Корея подняла со дна моря несколько частей ракеты и спутника. После анализа найденных деталей эксперты заявили, чтоспутник вообще не имел пользы как разведывательный.

КНДР предприняла вторую попытку запуска спутника 23 августа. В Токио заявили, что Пхеньян использовал запрещенную технологию баллистических ракет и что снаряд пролетел через воздушное пространство вблизи Окинавы.

А 22 ноября Северная Корея сообщила об успешном запуске баллистической ракеты со "спутником-шпионом" на борту. Данные разведывательного агентства Южной Кореи свидетельствуют о том, что КНДР получила помощь от России для успешного запуска.