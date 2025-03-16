Атмосферний фронт проходить територією України. Яку погоду чекати сьогодні

"На півдні та південному сході 16 березня триматиметься ще тепла погода з температурою повітря +15...+22 градуси. У центрі вже явно холодніша погода, +5...+9 градусів", - розповіла вона.

Проте, за даними синоптика, на Дніпропетровщині та Полтавщині ще побудуть +9...+13 градусів, а в західних та північних областях протягом дня неділі очікується +3....+7 градусів.

Антициклон із центром над Великою Британією

Вітер буде переважно північно-східний, помірний, лише в Криму і в Приазов'ї пориви південно-західного вітру будуть сильними, до штормових 15-20 м/с.

"Через діяльність атмосферного фронту, який проходить територією України, у неділю дощі пройдуть у центральних областях, на півдні та сході. Дощ, ймовірно, при нижчій температурі повітря, змішуватиметься із мокрим снігом", - додала Діденко, зазначивши, що антициклон з центром над Великою Британією витіснить опади з півночі та заходу України.

Погода у Києві

У Києві в неділю вдень дощів не буде. Вітер буде північний, невеликий або помірний. Холодно - вдень +3....+5 градусів.