Атмосферний фронт проходить територією України. Яку погоду чекати сьогодні

Сьогодні, 16 березня, в Україні похолодання пошириться. Через атмосферний фронт очікуються опади - як дощі, так і сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"На півдні та південному сході 16 березня триматиметься ще тепла погода з температурою повітря +15...+22 градуси. У центрі вже явно холодніша погода, +5...+9 градусів", - розповіла вона.
Проте, за даними синоптика, на Дніпропетровщині та Полтавщині ще побудуть +9...+13 градусів, а в західних та північних областях протягом дня неділі очікується +3....+7 градусів.
Вітер буде переважно північно-східний, помірний, лише в Криму і в Приазов'ї пориви південно-західного вітру будуть сильними, до штормових 15-20 м/с.
"Через діяльність атмосферного фронту, який проходить територією України, у неділю дощі пройдуть у центральних областях, на півдні та сході. Дощ, ймовірно, при нижчій температурі повітря, змішуватиметься із мокрим снігом", - додала Діденко, зазначивши, що антициклон з центром над Великою Британією витіснить опади з півночі та заходу України.
У Києві в неділю вдень дощів не буде. Вітер буде північний, невеликий або помірний. Холодно - вдень +3....+5 градусів.
Похолодання в Україну прийшло в суботу, 15 березня. Холодна погода триватиме на тижні, 17-18 березня похолоднішає також на сході та півдні України. Але вже з 20 березня почне теплішати.
Цікаво, що попри те, що снігу в Україні не було навіть на Новий рік, а днями вдень температура піднімалась до +25 градусів, 15 березня в Україні випав сніг. Зокрема, зимові опади засипали Волинь та Львівську область.
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