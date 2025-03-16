Атмосферный фронт проходит по территории Украины. Какую погоду ждать сегодня

"На юге и юго-востоке 16 марта будет держаться еще теплая погода с температурой воздуха +15...+22 градуса. В центре уже явно холоднее погода, +5...+9 градусов", - рассказала она.

Однако, по данным синоптика, на Днепропетровщине и Полтавщине еще побудут +9...+13 градусов, а в западных и северных областях в течение дня воскресенья ожидается +3....+7 градусов.

Антициклон с центром над Великобританией

Ветер будет преимущественно северо-восточный, умеренный, только в Крыму и в Приазовье порывы юго-западного ветра будут сильными, до штормовых 15-20 м/с.

"Из-за деятельности атмосферного фронта, который проходит по территории Украины, в воскресенье дожди пройдут в центральных областях, на юге и востоке. Дождь, вероятно, при более низкой температуре воздуха, будет смешиваться с мокрым снегом", - добавила Диденко, отметив, что антициклон с центром над Великобританией вытеснит осадки с севера и запада Украины.

Погода в Киеве

В Киеве в воскресенье днем дождей не будет. Ветер будет северный, небольшой или умеренный. Холодно - днем +3....+5 градусов.