UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Атмосферний фронт переміститься: якої погоди чекати в Україні завтра

Погода в Україні 19 лютого буде морозною (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, якою буде погода завтра, 19 лютого. Водіям нагадали, що на дорогах може бути ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Якої погоди чекати у різних регіонах України завтра

Згідно з прогнозом синоптиків Укргідрометцентру на 19 лютого 2025 року, над територією України продовжить панувати холодне повітря.

З огляду на це температура повітря майже не зміниться.

Погода переважатиме без опадів, проте вдень з північного заходу Європи переміститься атмосферний фронт. Він зумовить збільшення хмарності та невеликий сніг:

  • на півночі України;
  • на північному заході країни.

"На дорогах, крім Закарпаття та крайнього півдня, місцями ожеледиця", - наголосили в УкрГМЦ. 

Вітер очікується переважно західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітрі вночі:

  • на більшості територій - від 9 до 14 градусів морозу;
  • у Карпатах та в більшості районів Лівобережжя - місцями від 16 до 21 градуса нижче нуля.

Температура повітря вдень в середньому - від 1 до 6 градусів морозу.

Тим часом на Закарпатті та в Одеській області може бути дещо тепліше. Там прогнозують від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Прогноз погоди УкрГМЦ на 19 лютого (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли в Україну може прийти потепління.

Читайте також, чого ні в якому разі не можна робити під час погіршення погоди, щоб уберегти власний гаманець, здоров'я та навіть життя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогода в КиєвіПогода на день